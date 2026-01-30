Более 70 тысяч человек увидели экспозицию "Освобождение. Мир народам"

Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин проводит экскурсию по музейно-выставочному пространству "Путь освобождения" на площадке Херсонского государственного педагогического университета

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Более 70 тысяч жителей России и Белоруссии приняли участие в мероприятиях с использованием мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили организаторы проекта в ходе круглого стола в формате видеомоста Москва — Симферополь — Скадовск — Донецк — Санкт-Петербург — Новосибирск, который прошел в четверг в медиацентре "Россия сегодня".

Проект "Освобождение. Мир народам" охватил широкую аудиторию в разных регионах, сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

« "С сентября 2025 года и по сегодняшний день с мобильной экспозицией познакомились уже более 70 тысяч человек — это школьники, студенты и взрослые. В проект вошло более 20 территорий России и Белоруссии, это 40 образовательных организаций и учреждений культуры. И мы хотели бы поблагодарить всех, кто вместе с нами участвовал в реализации этого проекта", — рассказала она.

Заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования им. Л.Н. Боголюбова Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Илья Лобанов отметил значение проекта для исторического просвещения жителей регионов России.

"Экспозиция была размещена в нашем институте, где с ней с большим интересом познакомился министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, и сегодня проекту открыта дорога во все образовательные организации, которые хотели бы к нему присоединиться. /…/ На форуме учителей истории и обществознания мы провели мастер-класс, где показали педагогам, как можно работать с этой экспозицией, отзывы были очень хорошими. Важно, что сегодня у нас есть богатые возможности, чтобы вот современное видение нашей истории представить в современном формате, понятном подросткам. Это позволяет педагогам достигать хороших результатов", — заявил он.

Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Александр Стрельцов сообщил, что материалы мобильной экспозиции могут стать частью школьных музеев по всей стране.

"У нас в городе практически в каждой школе создаются музеи разного типа: исторические, естественнонаучные и смешанные. Но часто учителя и школьные музейные работники задаются вопросом: а что и как экспонировать? В этом смысле выставка "Освобождение. Мир народам" очень помогла нашим коллегам в организации своих школьных музеев", — отметил он.