Более 70 тысяч человек увидели экспозицию "Освобождение. Мир народам"
30.01.2026
Более 70 тысяч человек увидели экспозицию "Освобождение. Мир народам"
Более 70 тысяч человек увидели экспозицию "Освобождение. Мир народам"
Более 70 тысяч жителей России и Белоруссии приняли участие в мероприятиях с использованием мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", который... РИА Новости, 30.01.2026
Более 70 тысяч человек увидели экспозицию "Освобождение. Мир народам"

Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня Геннадий Клюшкин проводит экскурсию по музейно-выставочному пространству Путь освобождения на площадке Херсонского государственного педагогического университета
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Более 70 тысяч жителей России и Белоруссии приняли участие в мероприятиях с использованием мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили организаторы проекта в ходе круглого стола в формате видеомоста Москва — Симферополь — Скадовск — Донецк — Санкт-Петербург — Новосибирск, который прошел в четверг в медиацентре "Россия сегодня".
Проект "Освобождение. Мир народам" охватил широкую аудиторию в разных регионах, сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
«
"С сентября 2025 года и по сегодняшний день с мобильной экспозицией познакомились уже более 70 тысяч человек — это школьники, студенты и взрослые. В проект вошло более 20 территорий России и Белоруссии, это 40 образовательных организаций и учреждений культуры. И мы хотели бы поблагодарить всех, кто вместе с нами участвовал в реализации этого проекта", — рассказала она.
Заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования им. Л.Н. Боголюбова Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Илья Лобанов отметил значение проекта для исторического просвещения жителей регионов России.
"Экспозиция была размещена в нашем институте, где с ней с большим интересом познакомился министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, и сегодня проекту открыта дорога во все образовательные организации, которые хотели бы к нему присоединиться. /…/ На форуме учителей истории и обществознания мы провели мастер-класс, где показали педагогам, как можно работать с этой экспозицией, отзывы были очень хорошими. Важно, что сегодня у нас есть богатые возможности, чтобы вот современное видение нашей истории представить в современном формате, понятном подросткам. Это позволяет педагогам достигать хороших результатов", — заявил он.
Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Александр Стрельцов сообщил, что материалы мобильной экспозиции могут стать частью школьных музеев по всей стране.
"У нас в городе практически в каждой школе создаются музеи разного типа: исторические, естественнонаучные и смешанные. Но часто учителя и школьные музейные работники задаются вопросом: а что и как экспонировать? В этом смысле выставка "Освобождение. Мир народам" очень помогла нашим коллегам в организации своих школьных музеев", — отметил он.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
 
