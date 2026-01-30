Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером 22 января в сопровождении человека в капюшоне. С заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. Выяснилось, что подросток по указанию мошенников забрал из дома около 3 миллиона рублей и вместе с девушкой передал их неизвестным.