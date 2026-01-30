Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве предъявлено 18-летней жительнице Сургута в рамках расследования дела о похищении подростка в Красноярске, сообщает СК РФ.
"В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка жительнице Сургута предъявлено обвинение в мошенничестве. Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером 22 января в сопровождении человека в капюшоне. С заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. Выяснилось, что подросток по указанию мошенников забрал из дома около 3 миллиона рублей и вместе с девушкой передал их неизвестным.
СК возбудил против девушки уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), а суд арестовал на 1 месяц и 27 суток. Как сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства, она взяла себе 30 тысяч из похищенных более чем 2,5 миллионов рублей, остальное отдав курьеру.