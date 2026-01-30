Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского
16:28 30.01.2026 (обновлено: 16:52 30.01.2026)
В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского
В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского
Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении хоккейного болельщика, который на матче подрался с охранником хоккейного клуба... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
новосибирск, сибирь, спорт, вокруг спорта, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Новосибирск, Сибирь, Спорт, Вокруг спорта, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского

В Новосибирске рассмотрят дело хоккейного болельщика, напавшего на полицейского

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении хоккейного болельщика, который на матче подрался с охранником хоккейного клуба "Сибирь", а затем напал на полицейского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"В Кировский районный суд Новосибирска поступило дело в отношении Воложанина П.Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Согласно обвинительному заключению, 23 декабря 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения на хоккейном матче, нарушил правила поведения для зрителей, в результате чего подрался с сотрудником службы безопасности ХК "Сибирь". На место прибыли полицейские.
"После вмешательства полицейских Воложанин П.Д. нанес не менее трех ударов ногой по телу и рукам сотрудника полиции. В дальнейшем, будучи помещенным в отсек для задержанных патрульного автомобиля, обвиняемый через открытую дверь нанес удар ногой в лицо представителю власти", - добавили в пресс-службе.
Эмин Четинбаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд продлил арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага
29 января, 17:08
 
ХоккейНовосибирскСибирьСпортВокруг спортаКХЛ 2025-2026
 
