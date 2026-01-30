В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского

«

"После вмешательства полицейских Воложанин П.Д. нанес не менее трех ударов ногой по телу и рукам сотрудника полиции. В дальнейшем, будучи помещенным в отсек для задержанных патрульного автомобиля, обвиняемый через открытую дверь нанес удар ногой в лицо представителю власти", - добавили в пресс-службе.