12:56 30.01.2026
В Нидерландах начали расследование против Roblox
В Нидерландах начали расследование против Roblox
В Нидерландах начали расследование против Roblox

В Нидерландах начали расследование против Roblox из-за рисков безопасности

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
ГААГА, 30 янв - РИА Новости. Управление по делам потребителей и рынков в Нидерландах сообщило в пятницу о начале расследования в отношении американской игровой онлайн-платформы Roblox в связи с возможными рисками безопасности для несовершеннолетних.
"Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) начинает расследование в отношении игровой платформы Roblox в связи с потенциальными рисками для несовершеннолетних пользователей в ЕС", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
11 декабря 2025, 05:45
В ходе расследования будет проверено, принимает ли Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних, которые пользуются игровой платформой.
Отмечается, что американская платформа часто находится в поле зрения общественности из-за опасений по поводу игр с элементами насилия или сексуального характера, которым подвергаются дети, сообщений о злоумышленниках, пытающихся приблизиться к несовершеннолетним через платформу, и использования вводящих в заблуждение методов для стимулирования покупок.
Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов также получило сообщения по подобным инцидентам и в последние месяцы собирало информацию с платформы в рамках предварительного расследования.
В октябре сообщалось, что правительство Нидерландов планирует оценить риски безопасности для детей на игровой онлайн-платформе Roblox, где фиксируются случаи насилия, вымогательства и действий сексуального характера.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
9 декабря 2025, 13:02
 
