В Нидерландах начали расследование против Roblox

ГААГА, 30 янв - РИА Новости. Управление по делам потребителей и рынков в Нидерландах сообщило в пятницу о начале расследования в отношении американской игровой онлайн-платформы Roblox в связи с возможными рисками безопасности для несовершеннолетних.
"Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) начинает расследование в отношении игровой платформы Roblox в связи с потенциальными рисками для несовершеннолетних пользователей в ЕС", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В ходе расследования будет проверено, принимает ли Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних, которые пользуются игровой платформой.
Отмечается, что американская платформа часто находится в поле зрения общественности из-за опасений по поводу игр с элементами насилия или сексуального характера, которым подвергаются дети, сообщений о злоумышленниках, пытающихся приблизиться к несовершеннолетним через платформу, и использования вводящих в заблуждение методов для стимулирования покупок.
Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов также получило сообщения по подобным инцидентам и в последние месяцы собирало информацию с платформы в рамках предварительного расследования.
В октябре сообщалось, что правительство Нидерландов планирует оценить риски безопасности для детей на игровой онлайн-платформе Roblox, где фиксируются случаи насилия, вымогательства и действий сексуального характера.
