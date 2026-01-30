В Нидерландах начали расследование против Roblox

В ходе расследования будет проверено, принимает ли Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних, которые пользуются игровой платформой.

Отмечается, что американская платформа часто находится в поле зрения общественности из-за опасений по поводу игр с элементами насилия или сексуального характера, которым подвергаются дети, сообщений о злоумышленниках, пытающихся приблизиться к несовершеннолетним через платформу, и использования вводящих в заблуждение методов для стимулирования покупок.