Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
12:08 30.01.2026
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе

Небензя: РФ нужна Трампу в Совете мира по Газе как подтверждение его силы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия в составе "Совета мира" по Газе нужна президенту США Дональду Трампу как подтверждение универсальности и силы этого органа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Совет мира нужен Трампу. Мы (Россия - ред.) ему нужны как подтверждение универсальности и силы того органа, который он создает", - сказал Небензя в эфире "России 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Америка в итоге надорвалась: Россия сломала спину мировому слону
Вчера, 08:00
 
