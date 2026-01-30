https://ria.ru/20260130/miroshnik-2071172499.html
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО
По вине украинского руководства и украинских военных с февраля 2022 года погибли как минимум 7,7 тысячи мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО
Мирошник: с начала СВО по вине Украины погибли 7746 мирных жителей