Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 30.01.2026
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО
По вине украинского руководства и украинских военных с февраля 2022 года погибли как минимум 7,7 тысячи мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
украина
происшествия
россия
украина
россия, родион мирошник, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Украина, Происшествия
Мирошник рассказал, сколько жителей погибло по вине Украины с начала СВО

Мирошник: с начала СВО по вине Украины погибли 7746 мирных жителей

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. По вине украинского руководства и украинских военных с февраля 2022 года погибли как минимум 7,7 тысячи мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего с февраля 2022 года по вине украинского политического руководства и украинских боевиков, выполнявших преступные приказы, уже погибло как минимум 7746 мирных жителей, а общее число пострадавших от рук украинских боевиков с начала СВО составило как минимум 26 148 человек, из них получили ранения и увечья разной степени тяжести – 18 402 человека", - сказал Мирошник на брифинге в пятницу.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ВСУ за год выпустили более 130 тысяч боеприпасов по гражданским объектам
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникУкраинаПроисшествия
 
 
