На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Демонтаж русскоязычных надписей со стен национального музея истории Украины - это приговор всем русскоговорящим жителям страны, которых вместе с памятниками лишают языка, культуры, истории и вбивают "как молотком" идеалы бандеровщины и русофобии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что в этой "дикой и уже привычной борьбе" бандеровцев с памятниками удивляет только одно: как же они раньше не заметили эту надпись на языке тех, кого называют "колонизаторами" и "оккупантами".