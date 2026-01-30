Рейтинг@Mail.ru
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов
23:30 30.01.2026
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов
2026
На Украине вбивают молотком идеалы бандеровщины и русофобии, заявил Миронов

Миронов: на Украине вбивают как молотком идеалы бандеровщины и русофобии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Демонтаж русскоязычных надписей со стен национального музея истории Украины - это приговор всем русскоговорящим жителям страны, которых вместе с памятниками лишают языка, культуры, истории и вбивают "как молотком" идеалы бандеровщины и русофобии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее украинское министерство культуры сообщило, что русскоязычные надписи демонтировали со стен скульптурной галереи национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров
Вчера, 03:13
"Это приговор всем русскоговорящим жителям, которых на Украине, несмотря на культурный геноцид, еще остаются миллионы. Вместе с памятниками их лишают языка, культуры, истории, лишают Родины. И вбивают как молотком идеалы бандеровщины и русофобии", - сказал Миронов.
Он отметил, что в этой "дикой и уже привычной борьбе" бандеровцев с памятниками удивляет только одно: как же они раньше не заметили эту надпись на языке тех, кого называют "колонизаторами" и "оккупантами".
"А тут нате, под перемирие и переговоры решили снова показать свой пещерный нацизм и вандализм", - добавил лидер партии.
В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Миронов предложил установить квоту в новостройках для соцнайма
29 января, 05:48
 
