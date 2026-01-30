Малкин пропустит тренировку "Питтсбурга"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин и канадский защитник Крис Летанг пропустят тренировку "Питтсбург Пингвинз" в пятницу, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Причины отсутствия хоккеистов не сообщаются. Отмечается, что подробная информация об их состоянии будет предоставлена в субботу.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 37 матчей и набрал 41 очко (13 голов + 28 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В начале декабря форвард получил травму и спустя месяц был выведен из списка травмированных. 38-летний Летанг в этом сезоне провел за клуб 50 матчей и набрал 25 (3+22) очков.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" примет "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" идут на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 65 очков, клуб выиграл пять последних матчей в чемпионате.