Малкин пропустит тренировку "Питтсбурга" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:09 30.01.2026 (обновлено: 21:59 30.01.2026)
Малкин пропустит тренировку "Питтсбурга"
© Фото : Сайт НХЛХоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин
Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин и канадский защитник Крис Летанг пропустят тренировку "Питтсбург Пингвинз" в пятницу, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Причины отсутствия хоккеистов не сообщаются. Отмечается, что подробная информация об их состоянии будет предоставлена в субботу.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 37 матчей и набрал 41 очко (13 голов + 28 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В начале декабря форвард получил травму и спустя месяц был выведен из списка травмированных. 38-летний Летанг в этом сезоне провел за клуб 50 матчей и набрал 25 (3+22) очков.
В ночь на воскресенье "Питтсбург" примет "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" идут на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 65 очков, клуб выиграл пять последних матчей в чемпионате.
Гол Чинахова с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Чикаго"
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
