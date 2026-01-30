Малкин пропустит тренировку "Питтсбурга"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин и канадский защитник Крис Летанг пропустят тренировку "Питтсбург Пингвинз" в пятницу, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

Причины отсутствия хоккеистов не сообщаются. Отмечается, что подробная информация об их состоянии будет предоставлена в субботу.