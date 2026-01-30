Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины - РИА Новости, 30.01.2026
17:03 30.01.2026
В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины
В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины - РИА Новости, 30.01.2026
В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины
Трое мужчин, которые в Махачкале спасли женщину и ребенка из упавшего в канал автомобиля, награждены почетными грамотами города, сообщил мэр Джамбулат Салавов в РИА Новости, 30.01.2026
Новости
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины

Мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины, наградили в Махачкале

Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Трое мужчин, которые в Махачкале спасли женщину и ребенка из упавшего в канал автомобиля, награждены почетными грамотами города, сообщил мэр Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
В Махачкале 24 января автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое широко распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью
Вчера, 16:17
"Сегодня я встретился с настоящими героями нашего города — Алимирзой Наврузбековым, Абдулсамадом Омаровым и Ассадом Магомедовым. Эти молодые люди проявили невероятную смелость, спасая девушку с ребенком из машины, упавшей в канал имени Октябрьской революции. Их быстрые и решительные действия были очень важны в тот критический момент", – написал Салавов.
Также мэр вручил почетные грамоты местным жителям Джамалу Мусаеву и восьмилетнему Муазу Джангишиеву за спасение детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гёль.
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
28 января, 18:20
Путин посмертно наградил подростка, спасшего девочку из реки
28 января, 18:20
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
