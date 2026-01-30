В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины

"Сегодня я встретился с настоящими героями нашего города — Алимирзой Наврузбековым, Абдулсамадом Омаровым и Ассадом Магомедовым. Эти молодые люди проявили невероятную смелость, спасая девушку с ребенком из машины, упавшей в канал имени Октябрьской революции. Их быстрые и решительные действия были очень важны в тот критический момент", – написал Салавов.