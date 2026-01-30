В Махачкале наградили мужчин, спасших женщину с ребенком из тонущей машины

МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Трое мужчин, которые в Махачкале спасли женщину и ребенка из упавшего в канал автомобиля, награждены почетными грамотами города, сообщил мэр Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
В Махачкале 24 января автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель позже смог выбраться самостоятельно. На видео, которое широко распространилось в сети, видно, как мужчины забрались на трубу над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка.
"Сегодня я встретился с настоящими героями нашего города — Алимирзой Наврузбековым, Абдулсамадом Омаровым и Ассадом Магомедовым. Эти молодые люди проявили невероятную смелость, спасая девушку с ребенком из машины, упавшей в канал имени Октябрьской революции. Их быстрые и решительные действия были очень важны в тот критический момент", – написал Салавов.
Также мэр вручил почетные грамоты местным жителям Джамалу Мусаеву и восьмилетнему Муазу Джангишиеву за спасение детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гёль.
