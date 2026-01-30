Более 150 команд сразятся в финале Московской недели хоккея

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Более 150 команд сразятся в финале любительского турнира "Московская неделя хоккея" на 20 площадках "Южного катка" в "Лужниках", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы — организатора события.

Московская неделя хоккея состоится с 3 по 7 февраля. На катках "Авангард", "Битца", "Локо лед", на "РЖД-Арене" и на "Южном катке" в "Лужниках" пройдут челлендж-турниры при участии хоккейных блогеров.

Соревнования будут разделены на три категории. Первая — это меткость, где игроки должны будут попасть в ворота с дальнего расстояния, перекинув препятствие. Вторая — катание, где хоккеисты будут соревноваться в скорости и маневренности катания, объезжая препятствия на скорость. Третья — техника, где участники смогут продемонстрировать владение клюшкой и шайбой, а также дриблинг — прием, при котором спортсмены должны обвести препятствия, сохранив владение шайбой.

Для гостей, которые пока неуверенно чувствуют себя на коньках, предусмотрен альтернативный формат — хоккей в валенках. Такие матчи пройдут 7 февраля на катках "Битца" и "Авангард". Проверить скорость реакции и точность бросков можно будет на специальных площадках хоккейного силомера, хоккейного керлинга и "змейки".

В финальный день фестиваля на территории "Лужников" будут работать шатры таких хоккейных клубов, как "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Турнир пройдет в формате соревнований между командами болельщиков клубов. Каждый клуб подготовит интерактивные зоны и активности, посвященные истории и достижениям команды.