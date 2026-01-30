Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ изготовил 250 технологичных устройств

https://ria.ru/20260130/liksutov-2071156245.html
Предприятие "Технорэд", занимающееся разработкой промышленных роботов, произвело 250 высокотехнологичных устройств в столичной особой экономической зоне... РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Предприятие "Технорэд", занимающееся разработкой промышленных роботов, произвело 250 высокотехнологичных устройств в столичной особой экономической зоне "Технополис Москва" в прошлом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что мегаполис в рамках поручения московского градоначальника Сергея Собянина оказывает серьезные меры поддержки высокотехнологичным компаниям, которые производят инновационные изделия.
"За 12 месяцев прошлого года резидент ОЭЗ "Технополис Москва" изготовил порядка 250 промышленных роботов. Их массовое внедрение на предприятиях страны способствует ускорению производственного цикла, а также позволяет высвободить человеческие ресурсы", — подчеркнул заммэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Компания в 2025 году произвела: роботизированное устройство для паллетирования грузов, комплекс для автоматизации сварочных процессов, а также систему для обслуживания токарных, фрезерных и листогибочных станков с ЧПУ. Все устройства зарегистрированы в Роспатенте.
Также в прошлом году предприятие "Группа Астра" и резидент столичной ОЭЗ представил совместное решение в рамках проекта переноса программного обеспечения для промышленных роботов на отечественную операционную систему Astra Linux. Благодаря этому удастся обеспечить высокий уровень информационной безопасности, надежности и производительности роботизированных систем.