"Радикально изменит". На Западе раскрыли, что завершит конфликт на Украине
17:02 30.01.2026
"Радикально изменит". На Западе раскрыли, что завершит конфликт на Украине
Исчезновение НАТО устранит главную причину конфликта на Украине и поспособствует его урегулированию, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
украина
россия
сша
мирный план сша по украине
нато
в мире, украина, россия, сша, мирный план сша по украине, нато
В мире, Украина, Россия, США, Мирный план США по Украине, НАТО
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Исчезновение НАТО устранит главную причину конфликта на Украине и поспособствует его урегулированию, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

"Если нынешняя тенденция, когда США обращают свой взор на Тихий океан, продолжится, ослабляя основы НАТО до такой степени, что это приведет к его распаду, то основная причина войны на Украине исчезнет", — говорится в материале.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:34
Автор отмечает, что упразднение альянса радикально изменило бы характер общеевропейской безопасности и улучшило бы отношения западных стран с Россией.
Ранее американская газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО из-за множества внутренних разногласий.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Ирония войны". В США объяснили, как Россия и Украина поменялись местами
Вчера, 06:39
 
