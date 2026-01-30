МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Исчезновение НАТО устранит главную причину конфликта на Украине и поспособствует его урегулированию, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Если нынешняя тенденция, когда США обращают свой взор на Тихий океан, продолжится, ослабляя основы НАТО до такой степени, что это приведет к его распаду, то основная причина войны на Украине исчезнет", — говорится в материале.
"Если нынешняя тенденция, когда США обращают свой взор на Тихий океан, продолжится, ослабляя основы НАТО до такой степени, что это приведет к его распаду, то основная причина войны на Украине исчезнет", — говорится в материале.
Автор отмечает, что упразднение альянса радикально изменило бы характер общеевропейской безопасности и улучшило бы отношения западных стран с Россией.
Ранее американская газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО из-за множества внутренних разногласий.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.