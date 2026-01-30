Рейтинг@Mail.ru
21:56 30.01.2026
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества в пятницу окончательно рассмотрит и утвердит планы на 2026 год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
Путин: комиссия по ВТС утвердит планы на 2026 год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества в пятницу окончательно рассмотрит и утвердит планы на 2026 год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объёмы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - сказал Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Путин отметил высокую устойчивость российской системы ВТС в 2025 году
Вчера, 21:53
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
