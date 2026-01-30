https://ria.ru/20260130/komissija-2071350249.html
Путин: комиссия по ВТС утвердит планы на 2026 год
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества в пятницу окончательно рассмотрит и утвердит планы на 2026 год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
владимир путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
