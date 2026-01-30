В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Конституционный суд Колумбии Конституционный суд Колумбии сообщил о временном приостановлении действия президентского указа о введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны до вынесения решения по существу.

"Временно приостановить действие законодательного указа 1390 от 22 декабря 2025 года "О введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны" до тех пор, пока Пленум Конституционного суда не примет решение по существу", - говорится в коммюнике суда.

Президент Колумбии Густаво Петро ввел чрезвычайное экономическое и социальное положение указом №1390 от 22 декабря 2025 года, чтобы обойти Конгресс и в срочном порядке ввести новые налоги для покрытия дефицита бюджета 2026 года в размере 16,3 триллионов песо (около 4 миллиардов долларов).

Главная причина приостановленных судом экстренных мер правительства - отказ оппозиционной части парламента утвердить два закона о финансировании, что оставило дыру в государственной казне. Дополнительные факторы, повлиявшие на это решение - увеличение по решению местного суда бюджетных ассигнований на здравоохранение (плюс 3,3 триллиона песо), безопасность (плюс 3,7 триллионов песо), судебные выплаты (плюс 1,5 триллиона песо) и ограничения на заимствования.

По словам президента Петро, без введения ЧП правительству пришлось бы резать социальные программы, здравоохранение и образование, нарушая права граждан. Оппозиция, бизнес и эксперты напротив считают меру исполнительной власти необоснованной, поскольку дефицит в стране является структурным, а Конгресс в полном праве блокировать новые налоги. Правительство Колумбии настаивает, что без этих доходов долг страны станет неуправляемым, тогда как ставки по заимствованиям после объявления ЧП уже начали снижаться.