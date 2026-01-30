В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Конституционный суд Колумбии сообщил о временном приостановлении действия президентского указа о введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны до вынесения решения по существу.
"Временно приостановить действие законодательного указа 1390 от 22 декабря 2025 года "О введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны" до тех пор, пока Пленум Конституционного суда не примет решение по существу", - говорится в коммюнике суда.
Президент Колумбии Густаво Петро ввел чрезвычайное экономическое и социальное положение указом №1390 от 22 декабря 2025 года, чтобы обойти Конгресс и в срочном порядке ввести новые налоги для покрытия дефицита бюджета 2026 года в размере 16,3 триллионов песо (около 4 миллиардов долларов).
Главная причина приостановленных судом экстренных мер правительства - отказ оппозиционной части парламента утвердить два закона о финансировании, что оставило дыру в государственной казне. Дополнительные факторы, повлиявшие на это решение - увеличение по решению местного суда бюджетных ассигнований на здравоохранение (плюс 3,3 триллиона песо), безопасность (плюс 3,7 триллионов песо), судебные выплаты (плюс 1,5 триллиона песо) и ограничения на заимствования.
По словам президента Петро, без введения ЧП правительству пришлось бы резать социальные программы, здравоохранение и образование, нарушая права граждан. Оппозиция, бизнес и эксперты напротив считают меру исполнительной власти необоснованной, поскольку дефицит в стране является структурным, а Конгресс в полном праве блокировать новые налоги. Правительство Колумбии настаивает, что без этих доходов долг страны станет неуправляемым, тогда как ставки по заимствованиям после объявления ЧП уже начали снижаться.
Внешний долг Колумбии по данным на сентябрь 2025 года находился на исторически рекордном уровне 211,6 миллиарда долларов. Общий госдолг, включая внутренний, превысил 64% ВВП к концу 2025 года и составил около 317 миллиардов долларов.
