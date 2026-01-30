Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 30.01.2026 (обновлено: 04:11 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kolumbiya-2071121640.html
В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении
В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении - РИА Новости, 30.01.2026
В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении
Конституционный суд Колумбии сообщил о временном приостановлении действия президентского указа о введении чрезвычайного экономического и социального положения... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:08:00+03:00
2026-01-30T04:11:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg
https://ria.ru/20251223/vlasti-2064084113.html
https://ria.ru/20260109/tramp-2067048339.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_798:0:3795:2248_1920x0_80_0_0_1cf60a9c988aad262a73a55b8e9b9cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном положении

В Колумбии приостановили действие указа о чрезвычайном экономическом положении

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Конституционный суд Колумбии сообщил о временном приостановлении действия президентского указа о введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны до вынесения решения по существу.
"Временно приостановить действие законодательного указа 1390 от 22 декабря 2025 года "О введении чрезвычайного экономического и социального положения на всей территории страны" до тех пор, пока Пленум Конституционного суда не примет решение по существу", - говорится в коммюнике суда.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Колумбии объявили экономическую чрезвычайную ситуацию
23 декабря 2025, 14:00
Президент Колумбии Густаво Петро ввел чрезвычайное экономическое и социальное положение указом №1390 от 22 декабря 2025 года, чтобы обойти Конгресс и в срочном порядке ввести новые налоги для покрытия дефицита бюджета 2026 года в размере 16,3 триллионов песо (около 4 миллиардов долларов).
Главная причина приостановленных судом экстренных мер правительства - отказ оппозиционной части парламента утвердить два закона о финансировании, что оставило дыру в государственной казне. Дополнительные факторы, повлиявшие на это решение - увеличение по решению местного суда бюджетных ассигнований на здравоохранение (плюс 3,3 триллиона песо), безопасность (плюс 3,7 триллионов песо), судебные выплаты (плюс 1,5 триллиона песо) и ограничения на заимствования.
По словам президента Петро, без введения ЧП правительству пришлось бы резать социальные программы, здравоохранение и образование, нарушая права граждан. Оппозиция, бизнес и эксперты напротив считают меру исполнительной власти необоснованной, поскольку дефицит в стране является структурным, а Конгресс в полном праве блокировать новые налоги. Правительство Колумбии настаивает, что без этих доходов долг страны станет неуправляемым, тогда как ставки по заимствованиям после объявления ЧП уже начали снижаться.
Внешний долг Колумбии по данным на сентябрь 2025 года находился на исторически рекордном уровне 211,6 миллиарда долларов. Общий госдолг, включая внутренний, превысил 64% ВВП к концу 2025 года и составил около 317 миллиардов долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп прокомментировал отношения США с Колумбией
9 января, 21:56
 
В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала