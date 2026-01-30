Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Квартиру в Тверской области у российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной забрали, потому что она не выполнила оговоренных обязательств перед областью, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.