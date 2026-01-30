Рейтинг@Mail.ru
Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
15:08 30.01.2026
Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова
тверь
тверская область
сша
дарья клишина
светлана журова
виктор кравченко
госдума рф
Тверь, Тверская область, США, Дарья Клишина, Светлана Журова, Виктор Кравченко, Госдума РФ
Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова

Журова: у Клишиной забрали квартиру из-за невыполненных обязательств

© Фото : Социальные сети Дарьи КлишинойДарья Клишина
Дарья Клишина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Социальные сети Дарьи Клишиной
Дарья Клишина. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Квартиру в Тверской области у российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной забрали, потому что она не выполнила оговоренных обязательств перед областью, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Клишина в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко рассказала, что получила однокомнатную квартиру в Твери в 2011 году с условием перевода ее в собственность в случае спортивных достижений или выслуги лет. Она утверждала, что недвижимость у нее отобрали. В прошлом году спортсменку выписали из квартиры и передали жилье военнослужащему.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Восьмой день - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Утратила статус": Минимущества объяснило лишение Клишиной квартиры в Твери
29 января, 21:10
"Насколько я видела, она и в интервью сказала, что у нее было условие: выступать за Тверскую область на соревнованиях. Она этого не делала. Квартиру получила в 2011-м, а в 2013 году уже уехала. Все это время другие ребята выступали за Тверскую область на различных соревнованиях. И большинство из них не получило никакие квартиры. А тут человек не выступал за область, не давал никаких очков. Она жила за границей. Есть такое правило: если человек не выступает за регион, то и квартира, которую ему дали в социальный найм, не переходит ему. Она не отработала время, которое было оговорено в условиях получения этой квартиры. К тому же она не жила там и не собирается. Может, она хотела ее продать или сдать", - сказала Журова.
Клишиной 35 лет. Она является двукратной чемпионкой Европы в помещении, бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года и серебряным призером чемпионата мира 2017 года. С 2013 года Клишина живет и тренируется в США.
"Если я не ошибаюсь, она на Олимпиаду заявлялась не от России, а как индивидуальный спортсмен. За это время она много раз упоминала Тверскую область? В своих комментариях, интервью. Приезжала туда, встречалась с детьми, давала мастер-классы? Это то, что должен человек делать, когда отрабатывает квартиру. Жилье не дается тебе только за одно достижение. Почему учителя или врачи отрабатывают квартиры, а спортсмены - нет? Люди должны понимать, почему ей в первую очередь дали квартиру, а не какой-нибудь многодетной семье. Потому что она прославляет область, работает на ее благо, привлекает детей к спорту. Если спортсмены этого не понимают, мне грустно. Государство не может беспричинно забрать собственность. Значит, те документы, которые она подписывала, были с обременением, которое она, к сожалению, не выполнила. Спортсмены же порой хитрят. Так можно выступать за три области, получить везде квартиры. Но они хотя бы выступают и очки дают региону", - добавила депутат.
Дарья Клишина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
"Не против выступать с трансгендерами": Клишина — о жизни в США и заработке
30 мая 2023, 10:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
