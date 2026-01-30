https://ria.ru/20260130/kadyrov-2071341575.html
Кадыров встретился с сенатором Керимовым
Кадыров встретился с сенатором Керимовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором РФ Сулейманом Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями. РИА Новости, 30.01.2026
Кадыров встретился с Керимовым и назвал народы Чечни и Дагестана братьями