Рейтинг@Mail.ru
Кадыров встретился с сенатором Керимовым - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kadyrov-2071341575.html
Кадыров встретился с сенатором Керимовым
Кадыров встретился с сенатором Керимовым - РИА Новости, 30.01.2026
Кадыров встретился с сенатором Керимовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором РФ Сулейманом Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:46:00+03:00
2026-01-30T20:46:00+03:00
республика дагестан
москва
россия
керимов
сулейман керимов
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20260130/kadyrov-2071278582.html
республика дагестан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, москва, россия, керимов, сулейман керимов, рамзан кадыров, общество
Республика Дагестан, Москва, Россия, Керимов, Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров встретился с сенатором Керимовым

Кадыров встретился с Керимовым и назвал народы Чечни и Дагестана братьями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором РФ Сулейманом Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.
"Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Кадыров встретился с руководителем администрации президента России
Вчера, 15:56
 
Республика ДагестанМоскваРоссияКеримовСулейман КеримовРамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала