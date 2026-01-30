Рейтинг@Mail.ru
Кадыров встретился с руководителем администрации президента России
15:56 30.01.2026 (обновлено: 16:26 30.01.2026)
Кадыров встретился с руководителем администрации президента России
Кадыров встретился с руководителем администрации президента России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Москве с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, с которым обсуждался широкий круг вопросов,... РИА Новости, 30.01.2026
москва, россия, антон вайно, рамзан кадыров, общество
Кадыров встретился с руководителем администрации президента России

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече в Москве с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, с которым обсуждался широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием республики.
Москве у меня состоялась встреча с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно. Обсудили широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Чеченской Республики", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики назвал Вайно "убежденным патриотом России", надежным и проверенным соратником президента России. Также, отметил он, при непосредственном участии и поддержке Вайно в Чечне удалось реализовать ряд значимых проектов и решить многие вопросы, имеющие принципиальное значение для устойчивого развития региона.
"Мы высоко ценим такое отношение и реальную вовлечённость в процессы, происходящие на местах. Искренне благодарен Антону Эдуардовичу за конструктивный диалог, доверие и неизменную поддержку", - добавил глава Чечни.
МоскваРоссияАнтон ВайноРамзан КадыровОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
