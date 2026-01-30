Рейтинг@Mail.ru
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
15:32 30.01.2026
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 30.01.2026
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Басманный суд Москвы оштрафовал издательство ООО "Ноу Киддинг Пресс" (No Kidding Press) на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (движение признано... РИА Новости, 30.01.2026
москва
россия
происшествия
басманный суд г. москвы
москва
россия
москва, россия, происшествия, басманный суд г. москвы
Москва, Россия, Происшествия, Басманный суд г. Москвы
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Издательство No Kidding Press оштрафовали на 800 тыс руб за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал издательство ООО "Ноу Киддинг Пресс" (No Kidding Press) на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО "Ноу Киддинг Пресс" назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ).
Издательство No Kidding Press в конце 2024 года объявило о закрытии из-за тяжелых финансовых условий, давления и логистических проблем.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
МоскваРоссияПроисшествияБасманный суд г. Москвы
 
 
