18:01 30.01.2026
Минюст внес несколько проектов в реестр иноагентов
россия
иноагенты
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия, иноагенты, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, иноагенты, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст внес несколько проектов в реестр иноагентов

Минюст внес четыре проекта в реестр иноагентов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проекты "MISRA"*, "Дозор в Волгограде"*, а также интернет-проект "Швейцария для всех"* и медиапроект "Новая вкладка"* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.
"Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... интернет-проект "Швейцария для всех", медиапроект "Новая вкладка", проект "Дозор в Волгограде", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ", - говорится в сообщении.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Вчера, 17:11
По данным министерства интернет-проект "Швейцария для всех"* принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях власти России и выступал против СВО. При этом руководство проектом осуществляется из-за границы.
Медиапроект "Новая вкладка"* распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, отмечает ведомство.
Проект "Дозор в Волгограде"* участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ. Кроме того, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Создатель и авторы проекта проживают за пределами РФ.
Проект "MISRA"*/"МИСРА ТВ"* распространял недостоверную информацию о действиях власти Российской Федерации, а также о ВС РФ. Выступал против СВО и распространял материалы нежелательной в РФ организации. Кроме того, руководители проекта проживают за пределами России.
* Организация выполняет функции иноагента в России
Рубен Ениколопов* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов
14 ноября 2025, 17:10
 
РоссияиноагентыОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
