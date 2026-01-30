Минюст внес несколько проектов в реестр иноагентов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проекты "MISRA"*, "Дозор в Волгограде"*, а также интернет-проект "Швейцария для всех"* и медиапроект "Новая вкладка"* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на Проекты "MISRA"*, "Дозор в Волгограде"*, а также интернет-проект "Швейцария для всех"* и медиапроект "Новая вкладка"* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

"Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... интернет-проект "Швейцария для всех", медиапроект "Новая вкладка", проект "Дозор в Волгограде", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ", - говорится в сообщении.

По данным министерства интернет-проект "Швейцария для всех"* принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях власти России и выступал против СВО. При этом руководство проектом осуществляется из-за границы.

Медиапроект "Новая вкладка"* распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, отмечает ведомство.

Проект "Дозор в Волгограде"* участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ. Кроме того, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Создатель и авторы проекта проживают за пределами РФ.

Проект "MISRA"*/"МИСРА ТВ"* распространял недостоверную информацию о действиях власти Российской Федерации, а также о ВС РФ. Выступал против СВО и распространял материалы нежелательной в РФ организации. Кроме того, руководители проекта проживают за пределами России.