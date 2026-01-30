https://ria.ru/20260130/inoagenty-2071303507.html
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов - РИА Новости, 30.01.2026
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов биохимика Александра Гольдфарба*, а также поэта Яна Шенкмана*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:11:00+03:00
2026-01-30T17:11:00+03:00
2026-01-30T17:23:00+03:00
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_9d2d1bacb63b9a7a1b687767c2b5f0f3.jpg
https://ria.ru/20260121/minjust-2069424652.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_100:0:2099:1499_1920x0_80_0_0_56f4791d488a4f1abe21836590a13bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагент
Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагент
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Биохимика Александра Гольдфарба и поэта Яна Шенкмана внесли в реестр иноагентов