17:11 30.01.2026 (обновлено: 17:23 30.01.2026)
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов биохимика Александра Гольдфарба*, а также поэта Яна Шенкмана*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.01.2026

Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов

Биохимика Александра Гольдфарба и поэта Яна Шенкмана внесли в реестр иноагентов

Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов биохимика Александра Гольдфарба*, а также поэта Яна Шенкмана*, сообщается на сайте ведомства.
«

"Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Д. Гольдфарб*, Я.С. Шенкман*", - говорится в сообщении.

Гольдфарб* и Шенкман* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также они участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. При этом Гольдфарб* отождествлял РФ с террористической организацией и выступал против СВО, а Шенкман* взаимодействует с иностранными агентами.
Оба проживают за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Минюст внес девять иностранных организаций в список нежелательных
