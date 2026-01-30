Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:23 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/infektsii-2071217250.html
Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах
Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах - РИА Новости, 30.01.2026
Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах
Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, какие опасные инфекции могут подстерегать российских туристов на популярных... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:23:00+03:00
2026-01-30T13:23:00+03:00
туризм
вьетнам
таиланд
египет
сергей нетесов
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вирус зика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/16/1489121626_0:99:3000:1787_1920x0_80_0_0_7c38785db29f523f98981e390b7e0d57.jpg
https://ria.ru/20260103/likhoradki-2066129111.html
https://ria.ru/20251103/rospotrebnadzor-2052637388.html
вьетнам
таиланд
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/16/1489121626_906:315:3000:1886_1920x0_80_0_0_10581c510274ed143e8fa41518ba3cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, таиланд, египет, сергей нетесов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вирус зика, лихорадка зика, вирус нипах
Туризм, Вьетнам, Таиланд, Египет, Сергей Нетесов, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вирус Зика, Лихорадка Зика, Вирус Нипах
Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах

Академик Нетесов назвал 5 опасных инфекций на популярных тропических курортах

© AP Photo / LM OteroКомары-переносчики вируса Зика
Комары-переносчики вируса Зика - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / LM Otero
Комары-переносчики вируса Зика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, какие опасные инфекции могут подстерегать российских туристов на популярных тропических курортах.
Отмечается, что популярными направлениями для россиян, в частности, являются Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия.
Медицинский работник в защитном снаряжении - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, где можно заразиться опасными лихорадками
3 января, 03:09
"Основные опасные тропические вирусные инфекции, помимо Нипаха (в Индии): жёлтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет. Передаются они через укусы тропических комаров, и в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают в обязательном порядке. Тропики — это родина человечества и родина вирусов, конечно же, тоже", — рассказал Нетесов в комментарии aif.ru.
Он подчеркнул, что обо всех этих вирусах прекрасно знают в Роспотребнадзоре, в центре имени Гамалеи и в институте медицинской паразитологии и тропических заболеваний при Сеченовском университете.
«
"Если употреблять термин "вероятность" математически, то она (вероятность заражения - ред.) ничтожна. Если россиянин не полезет в джунгли без защиты и репеллентов, риск минимален. Так что всё зависит от поведения человека. Хотите сплавиться по реке во Вьетнаме? В таком случае вероятность подхватить лихорадку Денге может составить около 30%. Именно так это и происходит", — добавил эксперт.
По его данным, в Россию, например, в Новосибирск привозят от 30 до 50 случаев лихорадки Денге в год, в Москву чаще.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о лихорадке денге на Мальдивах
3 ноября 2025, 14:50
 
ТуризмВьетнамТаиландЕгипетСергей НетесовРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вирус ЗикаЛихорадка ЗикаВирус Нипах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала