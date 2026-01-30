Вирусолог рассказал об опасных инфекциях на популярных тропических курортах

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, какие опасные инфекции могут подстерегать российских туристов на популярных тропических курортах.
"Основные опасные тропические вирусные инфекции, помимо Нипаха (в Индии): жёлтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет. Передаются они через укусы тропических комаров, и в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают в обязательном порядке. Тропики — это родина человечества и родина вирусов, конечно же, тоже", — рассказал Нетесов в комментарии aif.ru.
Он подчеркнул, что обо всех этих вирусах прекрасно знают в Роспотребнадзоре, в центре имени Гамалеи и в институте медицинской паразитологии и тропических заболеваний при Сеченовском университете.
"Если употреблять термин "вероятность" математически, то она (вероятность заражения - ред.) ничтожна. Если россиянин не полезет в джунгли без защиты и репеллентов, риск минимален. Так что всё зависит от поведения человека. Хотите сплавиться по реке во Вьетнаме? В таком случае вероятность подхватить лихорадку Денге может составить около 30%. Именно так это и происходит", — добавил эксперт.
По его данным, в Россию, например, в Новосибирск привозят от 30 до 50 случаев лихорадки Денге в год, в Москву чаще.
