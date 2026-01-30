Рейтинг@Mail.ru
Незаконно ввозивший товары водитель грузовика сбил смоленского таможенника
11:47 30.01.2026 (обновлено: 13:19 30.01.2026)
Незаконно ввозивший товары водитель грузовика сбил смоленского таможенника
Незаконно ввозивший товары водитель грузовика сбил смоленского таможенника
Пойманный на незаконном ввозе в Россию товаров из Белоруссии водитель грузовика сбил таможенника в Смоленской области, ему может грозить до 10 лет лишения... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия, россия, белоруссия, смоленская область
Происшествия, Россия, Белоруссия, Смоленская область
Незаконно ввозивший товары водитель грузовика сбил смоленского таможенника

Незаконно ввозивший товары в РФ водитель грузовика сбил смоленского таможенника

© Фото : Федеральная таможенная службаВодитель грузовика, сбивший таможенника в Смоленской области
Водитель грузовика, сбивший таможенника в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Федеральная таможенная служба
Водитель грузовика, сбивший таможенника в Смоленской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Пойманный на незаконном ввозе в Россию товаров из Белоруссии водитель грузовика сбил таможенника в Смоленской области, ему может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщила Федеральная таможенная служба России.
Сообщается, что должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни выявили транспортное средство, незаконно перевозившее товары из Белоруссии.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
5 января, 14:29
"Водитель грузового автомобиля отказался выполнять законное требование таможенников проследовать на СВХ (склад временного хранения – ред.) для проведения досмотра. Он попытался скрыться, направившись обратно к границе. При этом водитель совершил наезд на сотрудника таможни... который в результате получил травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники таможни и пограничники остановили автомобиль, водитель задержан.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - информирует таможня.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына "крабового короля"
Вчера, 10:57
 
Происшествия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала