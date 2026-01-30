Незаконно ввозивший товары водитель грузовика сбил смоленского таможенника

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Пойманный на незаконном ввозе в Россию товаров из Белоруссии водитель грузовика сбил таможенника в Смоленской области, ему может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщила Федеральная таможенная служба России.
Сообщается, что должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни выявили транспортное средство, незаконно перевозившее товары из Белоруссии.
"Водитель грузового автомобиля отказался выполнять законное требование таможенников проследовать на СВХ (склад временного хранения – ред.) для проведения досмотра. Он попытался скрыться, направившись обратно к границе. При этом водитель совершил наезд на сотрудника таможни... который в результате получил травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудники таможни и пограничники остановили автомобиль, водитель задержан.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - информирует таможня.