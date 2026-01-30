Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века?

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующая находка ужаснула жителей Сан-Франциско и поставила в тупик ученых. Потребовалось немало времени, чтобы разгадать тайну гроба с хрустальными окнами.

Что обнаружили внутри? И почему это нельзя оставить без внимания?

Похож на большой сундук

Американка Эрика Карнер, решившая основательно перестроить свой старый гараж, и представить не могла, к каким последствиям это приведет. Рабочие во время ремонта обнаружили странный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался детским гробом. Конструкция была весьма необычной — ржавые болты скрепляли нечто, напоминающее большой сундук, и удерживали металлический лист, заслонявший два окошка из толстого стекла.

© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers Гараж, под которым был обнаружен гроб © Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers Гараж, под которым был обнаружен гроб

Заглянув внутрь ящика, рабочие были ошеломлены — внутри лежало тело маленькой белокурой малышки, почти не тронутое разложением. Девочка была одета в кружевное платье. Ее волосы украшали лепестки лаванды, а на груди лежал венок в форме креста из синего вьюнка. В руках она держала большой фиолетовый цветок паслена.

Гроб стал собственностью

К сожалению, внутри гроба не было никаких деталей, которые помогли бы опознать тело. Эксперты, прибывшие на место, ориентировочно определили возраст ребенка — от двух до четырех лет.

Металлический гроб с ребенком поместили в деревянный ящик и отдали его владельцу гаража. Согласно закону, если труп не принадлежит преступнику, а родственники неизвестны, обязанности по захоронению возлагаются на владельца земли, на которой было обнаружено тело.

Полиция при оформлении документов назвала погибшую Евой, а хозяйка гаража и "собственница" гроба дала ребенку имя Миранда Ив.

Почему в гараже?

История с загадочным телом всколыхнула общественность, в дом Эрики Карнер хлынули журналисты. Вопросы, оставшиеся без ответов, привели к масштабному расследованию, которое провели волонтеры и ученые.

© Pixabay / Pixabay/a_v_a Кладбище © Pixabay / Pixabay/a_v_a Кладбище

Быстрее всего разгадали тайну местонахождения гроба: гараж стоял на территории кладбища Одд Феллоуз, крупнейшего в Сан-Франциско. В 1890 году, когда быстрорастущий город приблизился к кладбищу, большой городской погост был закрыт для захоронений, а в 1923 году было принято решение о его полном закрытии.

Тогда некоторые тела забрали родственники, а большинство останков было эксгумировано и захоронено в братских могилах. Гроб с телом девочки, очевидно, забыли в суматохе. Так он и остался в земле, которую передали застройщикам.

Раскрытие тайны

Пока Эрика Карнер была занята похоронами Евы-Миранды, у погибшей девочки взяли образцы тканей и волос для анализа ДНК. Вскоре ученые установили, что мать ребенка родилась на Британских островах. А основной причиной смерти стало, по всей видимости, недоедание.

Волонтеры изучили городские архивы, где нашлась запись о погребении двухлетней девочки, умершей от сильного истощения. Ее звали Эдит Ховард Кук. Ребенок умер в октябре 1876 года. Нашли и родителей девочки: их звали Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук.

Таким образом, волонтеры и ученые смогли разгадать тайну, связанную с загадочным захоронением, и вернуть имя девочке, умершей почти 150 лет назад.

© Getty Images / Print Collector Сан-Франциско около 1897 года © Getty Images / Print Collector Сан-Франциско около 1897 года