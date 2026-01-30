Рейтинг@Mail.ru
Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века? - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/grob-2071193205.html
Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века?
Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века? - РИА Новости, 30.01.2026
Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века?
Шокирующая находка ужаснула жителей Сан-Франциско и поставила в тупик ученых. Потребовалось немало времени, чтобы разгадать тайну гроба с хрустальными окнами. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:12:00+03:00
2026-01-30T17:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071196837_91:0:2409:1304_1920x0_80_0_0_6b9b9a50610ecf03b1faadfcdbdd1322.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071196837_381:0:2120:1304_1920x0_80_0_0_629456c900312c5c0772d8421fe480ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Стеклянный гроб из Сан-Франциско: что в нем скрывали с XIX века?

CC BY-SA 4.0 / Jweerkens / A Barstow-style casket in which Edith H. Cook was buriedГроб, в котором была похоронена Эдит Кук (Миранда Ив)
Гроб, в котором была похоронена Эдит Кук (Миранда Ив) - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Jweerkens / A Barstow-style casket in which Edith H. Cook was buried
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующая находка ужаснула жителей Сан-Франциско и поставила в тупик ученых. Потребовалось немало времени, чтобы разгадать тайну гроба с хрустальными окнами.
Что обнаружили внутри? И почему это нельзя оставить без внимания?

Похож на большой сундук

Американка Эрика Карнер, решившая основательно перестроить свой старый гараж, и представить не могла, к каким последствиям это приведет. Рабочие во время ремонта обнаружили странный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался детским гробом. Конструкция была весьма необычной — ржавые болты скрепляли нечто, напоминающее большой сундук, и удерживали металлический лист, заслонявший два окошка из толстого стекла.
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst NewspapersГараж, под которым был обнаружен гроб
Гараж, под которым был обнаружен гроб - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Getty Images / San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers
Гараж, под которым был обнаружен гроб
Заглянув внутрь ящика, рабочие были ошеломлены — внутри лежало тело маленькой белокурой малышки, почти не тронутое разложением. Девочка была одета в кружевное платье. Ее волосы украшали лепестки лаванды, а на груди лежал венок в форме креста из синего вьюнка. В руках она держала большой фиолетовый цветок паслена.

Гроб стал собственностью

К сожалению, внутри гроба не было никаких деталей, которые помогли бы опознать тело. Эксперты, прибывшие на место, ориентировочно определили возраст ребенка — от двух до четырех лет.
© Fotolia / pix4UСудебно-медицинский эксперт
Судебно-медицинский эксперт - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Fotolia / pix4U
Судебно-медицинский эксперт
Металлический гроб с ребенком поместили в деревянный ящик и отдали его владельцу гаража. Согласно закону, если труп не принадлежит преступнику, а родственники неизвестны, обязанности по захоронению возлагаются на владельца земли, на которой было обнаружено тело.
Полиция при оформлении документов назвала погибшую Евой, а хозяйка гаража и "собственница" гроба дала ребенку имя Миранда Ив.

Почему в гараже?

История с загадочным телом всколыхнула общественность, в дом Эрики Карнер хлынули журналисты. Вопросы, оставшиеся без ответов, привели к масштабному расследованию, которое провели волонтеры и ученые.
© Pixabay / Pixabay/a_v_aКладбище
Кладбище в Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Pixabay / Pixabay/a_v_a
Кладбище
Быстрее всего разгадали тайну местонахождения гроба: гараж стоял на территории кладбища Одд Феллоуз, крупнейшего в Сан-Франциско. В 1890 году, когда быстрорастущий город приблизился к кладбищу, большой городской погост был закрыт для захоронений, а в 1923 году было принято решение о его полном закрытии.
Тогда некоторые тела забрали родственники, а большинство останков было эксгумировано и захоронено в братских могилах. Гроб с телом девочки, очевидно, забыли в суматохе. Так он и остался в земле, которую передали застройщикам.

Раскрытие тайны

Пока Эрика Карнер была занята похоронами Евы-Миранды, у погибшей девочки взяли образцы тканей и волос для анализа ДНК. Вскоре ученые установили, что мать ребенка родилась на Британских островах. А основной причиной смерти стало, по всей видимости, недоедание.
CC BY-SA 4.0 / Jweerkens / A batch of hairs removed from Edith H. CookКлочок волос Эдит Кук (Миранды Ив)
Клочок волос Эдит Кук (Миранды Ив) - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Jweerkens / A batch of hairs removed from Edith H. Cook
Клочок волос Эдит Кук (Миранды Ив)
Волонтеры изучили городские архивы, где нашлась запись о погребении двухлетней девочки, умершей от сильного истощения. Ее звали Эдит Ховард Кук. Ребенок умер в октябре 1876 года. Нашли и родителей девочки: их звали Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук.
Таким образом, волонтеры и ученые смогли разгадать тайну, связанную с загадочным захоронением, и вернуть имя девочке, умершей почти 150 лет назад.
© Getty Images / Print CollectorСан-Франциско около 1897 года
Сан-Франциско около 1897 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Getty Images / Print Collector
Сан-Франциско около 1897 года
Эдит Кук была похоронена под именем Миранда Ив одним пасмурным июньским утром. Ее "хрустальный гроб" поместили в гроб из вишневого дерева чуть большего размера с ручками с каждой стороны и двумя букетами белых цветов сверху.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала