В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Линия Европы по "защите" Гренландии является поводом задуматься для тех, кто связывает свою безопасность с посулами европейских кураторов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.