В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Линия Европы по "защите" Гренландии является поводом задуматься для тех, кто связывает свою безопасность с посулами европейских кураторов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
"А если серьезно, то все произошедшее (неспособность Европы защитить Гренландию - ред.) должно стать, на мой взгляд, хорошим поводом задуматься тем, кто связывает свое будущее и безопасность с посулами европейских кураторов", - рассказал дипломат.
Он напомнил, как представители немецкого бундесвера стремительно покинули Гренландию вскоре после начала своей миссии.
"Судя по реакции на это Дональда Трампа, европейский "единый фронт" по защите Гренландии произвел на него сильное впечатление, правда, не совсем то, на которое рассчитывали европейцы", - поделился Любинский.
