В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией
06:41 30.01.2026
В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией
В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией
Линия Европы по "защите" Гренландии является поводом задуматься для тех, кто связывает свою безопасность с посулами европейских кураторов, заявил в интервью РИА РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:41:00+03:00
2026-01-30T06:41:00+03:00
в мире
гренландия
европа
дмитрий любинский
дональд трамп
гренландия
европа
2026
Новости
ru-RU
в мире, гренландия, европа, дмитрий любинский, дональд трамп
В мире, Гренландия, Европа, Дмитрий Любинский, Дональд Трамп
© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Линия Европы по "защите" Гренландии является поводом задуматься для тех, кто связывает свою безопасность с посулами европейских кураторов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
"А если серьезно, то все произошедшее (неспособность Европы защитить Гренландию - ред.) должно стать, на мой взгляд, хорошим поводом задуматься тем, кто связывает свое будущее и безопасность с посулами европейских кураторов", - рассказал дипломат.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС
Вчера, 05:24
Он напомнил, как представители немецкого бундесвера стремительно покинули Гренландию вскоре после начала своей миссии.
"Судя по реакции на это Дональда Трампа, европейский "единый фронт" по защите Гренландии произвел на него сильное впечатление, правда, не совсем то, на которое рассчитывали европейцы", - поделился Любинский.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Король Дании посетит Гренландию
29 января, 16:44
 
В миреГренландияЕвропаДмитрий ЛюбинскийДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
