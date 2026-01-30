В Гренландии заявили, что Дания уже вводит пошлины для острова

БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания уже вводит пошлины для Гренландии, что серьёзно влияет на стоимость товаров на острове, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

"Если мы возьмём немного древесины для строительного материала, один метр в Дании стоит около 125 датских крон, а здесь, в Гренландии, это около 300 датских крон, и это пошлины, который Дания накладывает на Гренландию", - рассказал он.

По его словам, подобные пошлины уже создают серьёзную нагрузку на экономику острова, и введение дополнительных пошлин, в том числе со стороны США, лишь усугубит ситуацию. Он отметил, что рост цен на продукты питания и стройматериалы делает жизнь в Гренландии всё более дорогой.

Вице-спикер добавил, что многие гренландцы считают такие пошлины несправедливыми и задаются вопросом, почему Дания не отменяет их, несмотря на союзнические отношения.