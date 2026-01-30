https://ria.ru/20260130/grenlandiya-2071113328.html
В Гренландии заявили, что Дания уже вводит пошлины для острова
В Гренландии заявили, что Дания уже вводит пошлины для острова
2026-01-30T02:38:00+03:00
В Гренландии заявили, что Дания уже вводит пошлины для острова
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания уже вводит пошлины для Гренландии, что серьёзно влияет на стоимость товаров на острове, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
"Если мы возьмём немного древесины для строительного материала, один метр в Дании стоит около 125 датских крон, а здесь, в Гренландии, это около 300 датских крон, и это пошлины, который Дания накладывает на Гренландию", - рассказал он.
По его словам, подобные пошлины уже создают серьёзную нагрузку на экономику острова, и введение дополнительных пошлин, в том числе со стороны США, лишь усугубит ситуацию. Он отметил, что рост цен на продукты питания и стройматериалы делает жизнь в Гренландии всё более дорогой.
Вице-спикер добавил, что многие гренландцы считают такие пошлины несправедливыми и задаются вопросом, почему Дания не отменяет их, несмотря на союзнические отношения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.