Мэр Нуука обвинила приезжих в том, что они пугают местных

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мэр столицы Гренландии Нуука Аваарак Ольсен на фоне попытки немецкого телеведущего поднять флаг США в городе подвергла приезжих критике за то, что те пристают к детям с тяжелыми вопросами и пугают гренландцев своими эпатажными поступками, призвав гостей острова вести себя ответственно в трудной для автономии ситуации.

В четверг телеканал TV2 сообщил, что мужчина попытался поднять флаг США в Нууке, но не успел, поскольку его остановили прохожие. Позднее портал t-online сообщил, что этим мужчиной оказался телеведущий из Германии Макси Шафрот, работающий в том числе в сатирической передаче Extra 3 телерадиокомпании NDR. По словам NDR, редакция программы снимала в Нууке сатирический фильм.

"Мы недавно видели примеры того, как (одни - ред.) гости устраивают публичные провокационные выходки, используя политические символы для создания сенсационного эффекта, а другие задают детям вопросы о войне, насилии и вторжении. Это не сатира. Это не серьезная журналистика. Это безрассудные поступки, совершаемые в сообществе, которое уже находится под психологическим давлением", - написала Ольсен в соцсети Facebook*.

По ее словам, многие гренландцы испытывают тревогу, некоторые - страх. Она отметила, что дети не понимают нынешнюю ситуацию, о которой говорят дома, на улице и в интернете, подчеркнув, что к ним ни в коем случае нельзя относиться как "реквизиту". А некоторые гости, отмечает Ольсен, усиливают страхи гренландцев ради нового контента, просмотров и смеха, усугубляя их тревогу.

"Поднятие флага у культурного центра нашей столицы, флага военной супердержавы, которая многие недели намекает на (применение - ред.) военной силы против нашей страны, - это не шутка. Это не смешно. Это крайне пагубно. Вы здесь гости. Это предполагает (определенную - ред.) ответственность. Культурные различия в юморе не оправдывают поступки, пугающие людей или подрывающие их чувство безопасности", - заявила мэр Нуука.

Ольсен призвала приезжих думать, прежде чем совершать поступки, которые могут вызвать слезы у ребенка или подорвать чувство защищенности у семей.

"Мы приветствуем гостей и журналистику, проявляющих уважение. Мы не приемлем поведение, наносящее вред нашему сообществу", - заключила она.

Как сообщает телерадиокомпания DR, после инцидента с флагом США на одном из флагштоков перед культурным центром Нуука подняли гренландский флаг.

Ранее министр по вопросам детей, подростков, семей, внутренних дел, культуры, спорта и церквей Гренландии Ниви Ольсен дала родителям острова рекомендации по поводу того, как говорить с детьми о ситуации с притязаниями США на Гренландию.

Аваарак Ольсен в начале января заявила, что к гренландцам относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу, добавив, что жители острова хотят избавиться от этого чувства. Она напомнила, что автономная датская территория уже многие годы пытается добиться независимости, акцентировав внимание, что в желании быть суверенным в своем собственном доме нет ничего необычного.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.