Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Европейский союз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.