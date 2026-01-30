Рейтинг@Mail.ru
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/grenlandija-2071126219.html
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС - РИА Новости, 30.01.2026
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Европейский союз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США, заявил РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:24:00+03:00
2026-01-30T05:24:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
бентиарак оттосен
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3835cb02e43270913ad119f1bd6395f.jpg
https://ria.ru/20260130/grenlandiya-2071113328.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40acdc5262e2a0f492a7dd07d1d10e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, бентиарак оттосен, дональд трамп, евросоюз, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Бентиарак Оттосен, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Удары США по Венесуэле
Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС

РИА Новости: вице-спикер парламента Гренландии допустил ее возвращение в ЕС

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Европейский союз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
Остров вышел из Европейского сообщество в 1985 году.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Гренландии заявили, что Дания уже вводит пошлины для острова
Вчера, 02:38
"Если мы получим плохой экономический тариф от США, то нам нужно пойти в Европейский союз… по причинам национальной безопасности", - сказал он.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался в парламенте в прошлом году, в том числе в контексте того, как Гренландия может "вернуться в Европу". Он отметил, что пока неясно, пойдёт ли речь о вступлении в ЕС как отдельного государства или в рамках Дании.
Оттосен напомнил, что с 2009 года Гренландия обладает автономным статусом и в перспективе может рассмотреть вариант отдельного государства в ЕС и НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДанияБентиарак ОттосенДональд ТрампЕвросоюзНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала