Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Европейский союз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
Остров вышел из Европейского сообщество в 1985 году.
"Если мы получим плохой экономический тариф от США, то нам нужно пойти в Европейский союз… по причинам национальной безопасности", - сказал он.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался в парламенте в прошлом году, в том числе в контексте того, как Гренландия может "вернуться в Европу". Он отметил, что пока неясно, пойдёт ли речь о вступлении в ЕС как отдельного государства или в рамках Дании.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51