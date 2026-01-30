https://ria.ru/20260130/germanija-2071216932.html
В Германии объяснили, зачем Мерц посылал войска в Гренландию
В Германии объяснили, зачем Мерц посылал войска в Гренландию
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Германия отправила войска в Гренландию на фоне притязаний США на нее, поскольку канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил показать свои лидерские качества за счет конфликта вокруг острова, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Группа из 13 военнослужащих ФРГ в середине января вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Таблоид Bild сообщил со ссылкой на свою информацию, что они через несколько дней получили внезапный приказ из Берлина покинуть остров. Представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер возразил публикации Bild и назвал завершение их миссии плановым. Позже Мерц объявил о намерении обеспечивать защиту Дании, Гренландии и Крайнего Севера от угрозы, которая якобы исходит от РФ.
В разговоре с РИА Новости Ральф Нимайер указал, что канцлер Германии никак не реагировал на мирный план президента США по Украине в конце 2025 года. За такое бездействие Мерца упрекали, и он стремится это компенсировать инициативностью по Гренландии, уверен собеседник.
"Мерц хочет проявить себя в качестве лидера, как это делает (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, иногда показывающий стремление к лидерству. Но (громкие заявления Мерца – ред.) о Гренландии - это просто слова", - считает политик.
Он подчеркнул: всем очевидно, что военные из Германии в Гренландии бесполезны, если Дания не задействует статью Североатлантического договора о коллективной обороне.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.