Гарбузов: столичный завод модульного домостроения расширил мощности

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. "Комбинат инновационных технологий – МонАрх" привлек инвесткредит на 5 миллиардов рублей по сниженной ставке для расширения парка производственного оборудования при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Сегодня для столичных предприятий доступен эффективный комплекс мер, направленный на помощь в наращивании и модернизации их мощностей. Так, "Комбинат инновационных технологий — МонАрх" при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства получил инвестиционный кредит в размере 5 миллиардов рублей на строительство индустриальной инфраструктуры и приобретение оборудования с компенсацией половины ключевой ставки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, с роботизированных конвейеров компании производятся готовые модули — целые комнаты и квартиры с установленными окнами, смонтированными коммуникациями и отделкой. Данная технология позволяет почти на 90% собрать дом в заводских условиях. Предельная площадь изготавливаемых конструкций достигает 100 квадратных метров, что позволяет строить из них здания с просторными трех- и четырехкомнатными квартирами.

По словам директора завода Дмитрия Мочалина, программа компенсации процентной ставки помогает всесторонне реализовывать инвестиционные планы и оптимизировать использование ресурсов для развития производства. Также ускоряется запуск приоритетных для Москвы проектов и повышается конкурентоспособность столичной продукции.

"Комбинат инновационных технологий — МонАрх" является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Он был открыт в 2025 году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда. Общая площадь всех трех корпусов промпредприятия превышает 160 тысяч квадратных метров. После выхода на проектную мощность здесь будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест.

Таким образом для того, чтобы получить компенсацию необходимо заключить кредитный договор с банком, и подать заявку в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения оформляется договор финансовой поддержки, который предусматривает компенсацию части процентных расходов. Затем в зависимости от графика списания процентов средства перечисляются на счет компании в банке, где открыт кредит.

Фонд помог свыше 170 предприятиям привлечь более 300 миллиардов рублей с 2022 года в рамках этой программы. Например, это производители лекарств, продуктов питания, автокомпонентов и многие другие.