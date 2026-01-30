https://ria.ru/20260130/futbolisty-2071326424.html
"Сочи" обыграл северомакедонский клуб в товарищеском матче
"Сочи" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, прошедшем в рамках зимнего сбора в Турции. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T18:53:00+03:00
футбол
спорт
турция
белек
александр коваленко
александр мециев
гамид агаларов
сочи
турция
белек
спорт, турция, белек, александр коваленко, александр мециев, гамид агаларов, сочи, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Александр Коваленко, Александр Мециев, Гамид Агаларов, Сочи, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболисты "Сочи" обыграли северомакедонский клуб "Струга" на сборах в Турции