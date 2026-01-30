Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" обыграл северомакедонский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Футбол
 
18:53 30.01.2026
"Сочи" обыграл северомакедонский клуб в товарищеском матче
"Сочи" обыграл северомакедонский клуб в товарищеском матче
"Сочи" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, прошедшем в рамках зимнего сбора в Турции. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
https://ria.ru/20260128/sochi-2070766169.html
"Сочи" обыграл северомакедонский клуб в товарищеском матче

Футболисты "Сочи" обыграли северомакедонский клуб "Струга" на сборах в Турции

Футболисты Сочи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Сочи" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, прошедшем в рамках зимнего сбора в Турции.
Встреча в Белеке, которая длилась в формате двух таймов по 60 минут, завершилась со счетом 2:1. В составе "Сочи" мячи забили Александр Коваленко (38-я минута) и Александр Мециев (80).
В другом товарищеском матче дня махачкалинское "Динамо" обыграло туркменский клуб "Аркадаг" - 1:0. Автором гола стал Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.
"Сочи" ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. "Динамо" с 15 баллами располагается на 13-й строчке.
