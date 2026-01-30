https://ria.ru/20260130/frantsiya-2071180079.html
Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента
Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента - РИА Новости, 30.01.2026
Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню прибегнул к статье 49.3 конституции, позволяющей проводить законопроекты в обход парламента, чтобы окончательно... РИА Новости, 30.01.2026
франция
Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню прибегнул к статье 49.3 конституции, позволяющей проводить законопроекты в обход парламента, чтобы окончательно принять госбюджет на 2026 год на фоне продолжающихся разногласий между политическими силами.
Ранее таким образом были приняты две отдельные части госбюджета, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.
"У Франции
должен быть бюджет, и поэтому… правительство берет на себя ответственность за весь законопроект о бюджете на 2026 год на основании статьи 49.3 конституции", - сказал Лекорню
в Национальном собрании (нижней палате парламента). Трансляция велась на сайте ведомства.
Теперь ожидается, что депутаты от левой и правой оппозиции вновь выдвинут правительству два отдельных вотума недоверия. Если парламентарии отклонят их большинством на голосовании, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон
подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.