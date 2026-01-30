Рейтинг@Mail.ru
11:43 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/frantsiya-2071180079.html
Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента

Лекорню прибег к статье конституции для принятия бюджета без парламента

ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню прибегнул к статье 49.3 конституции, позволяющей проводить законопроекты в обход парламента, чтобы окончательно принять госбюджет на 2026 год на фоне продолжающихся разногласий между политическими силами.
Ранее таким образом были приняты две отдельные части госбюджета, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
29 января, 21:39
Франции должен быть бюджет, и поэтому… правительство берет на себя ответственность за весь законопроект о бюджете на 2026 год на основании статьи 49.3 конституции", - сказал Лекорню в Национальном собрании (нижней палате парламента). Трансляция велась на сайте ведомства.
Теперь ожидается, что депутаты от левой и правой оппозиции вновь выдвинут правительству два отдельных вотума недоверия. Если парламентарии отклонят их большинством на голосовании, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.
Акция протеста пожарных в Лилле - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
29 января, 15:33
 
