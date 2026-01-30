Премьер Франции хочет принять госбюджет без парламента

ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню прибегнул к статье 49.3 конституции, позволяющей проводить законопроекты в обход парламента, чтобы окончательно принять госбюджет на 2026 год на фоне продолжающихся разногласий между политическими силами.

Ранее таким образом были приняты две отдельные части госбюджета, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.

"У Франции должен быть бюджет, и поэтому… правительство берет на себя ответственность за весь законопроект о бюджете на 2026 год на основании статьи 49.3 конституции", - сказал Лекорню в Национальном собрании (нижней палате парламента). Трансляция велась на сайте ведомства.

Теперь ожидается, что депутаты от левой и правой оппозиции вновь выдвинут правительству два отдельных вотума недоверия. Если парламентарии отклонят их большинством на голосовании, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.