Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета

ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два отдельных вотума недоверия из-за намерения кабмина утвердить бюджет на 2026 год в обход голосования в парламенте, заявили в пятницу представители политических сил.

Ранее Лекорню сообщил, что правительство окончательно примет законопроект о госбюджете в обход парламента. До этого таким же образом были приняты две его отдельные части, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.

"В 31-й раз (использование с 2022 года статьи конституции для обхода парламента - ред.) 49.3. Мы выдвигаем вотум недоверия, который будет рассмотрен в понедельник днем", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левых Матильда Пано.

К этой инициативе присоединятся партия зеленых "Экологи", Коммунистическая партия и депутаты, представляющие заморские территории.

Депутат из "Национального объединения" Себастьян Шеню заявил в эфире телеканала BFMTV, что его партия выдвинет в понедельник отдельный вотум.

Это пятый и шестой по счету вотумы недоверия, выдвинутые кабмину Франции из-за намерения принять госбюджет в обход голосования в парламенте. В общей сложности это станет девятой и десятой попыткой оппозиции свергнуть правительство менее чем за 4 месяца его существования.

Если парламентарии отклонят на голосовании обе инициативы, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.