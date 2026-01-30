Рейтинг@Mail.ru
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета - РИА Новости, 30.01.2026
14:19 30.01.2026 (обновлено: 14:34 30.01.2026)
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета
Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два... РИА Новости, 30.01.2026
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два отдельных вотума недоверия из-за намерения кабмина утвердить бюджет на 2026 год в обход голосования в парламенте, заявили в пятницу представители политических сил.
Ранее Лекорню сообщил, что правительство окончательно примет законопроект о госбюджете в обход парламента. До этого таким же образом были приняты две его отдельные части, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
29 января, 21:39
"В 31-й раз (использование с 2022 года статьи конституции для обхода парламента - ред.) 49.3. Мы выдвигаем вотум недоверия, который будет рассмотрен в понедельник днем", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левых Матильда Пано.
К этой инициативе присоединятся партия зеленых "Экологи", Коммунистическая партия и депутаты, представляющие заморские территории.
Депутат из "Национального объединения" Себастьян Шеню заявил в эфире телеканала BFMTV, что его партия выдвинет в понедельник отдельный вотум.
Это пятый и шестой по счету вотумы недоверия, выдвинутые кабмину Франции из-за намерения принять госбюджет в обход голосования в парламенте. В общей сложности это станет девятой и десятой попыткой оппозиции свергнуть правительство менее чем за 4 месяца его существования.
Если парламентарии отклонят на голосовании обе инициативы, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.
Акция протеста пожарных в Лилле - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции пожарные вышли на протесты из-за ухудшения условий труда
29 января, 15:33
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
