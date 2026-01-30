https://ria.ru/20260130/frantsija-2071239579.html
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета - РИА Новости, 30.01.2026
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета
Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:19:00+03:00
2026-01-30T14:19:00+03:00
2026-01-30T14:34:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069862890_304:731:2646:2048_1920x0_80_0_0_a56b22ab12bbdccb7ce4f3b6c5d7a7ce.jpg
https://ria.ru/20260129/es-2071088912.html
https://ria.ru/20260129/frantsiya-2071011102.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069862890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e99969fe734411b81ca45664521a8e8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Правительству Франции выдвинут новые вотумы недоверия из-за бюджета
Оппозиция во Франции вновь выдвинет правительству вотумы недоверия из-за бюджета
ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение" в очередной раз выдвинут правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню два отдельных вотума недоверия из-за намерения кабмина утвердить бюджет на 2026 год в обход голосования в парламенте, заявили в пятницу представители политических сил.
Ранее Лекорню
сообщил, что правительство окончательно примет законопроект о госбюджете в обход парламента. До этого таким же образом были приняты две его отдельные части, о доходах и расходах. Теперь необходимо утвердить весь текст целиком.
"В 31-й раз (использование с 2022 года статьи конституции для обхода парламента - ред.) 49.3. Мы выдвигаем вотум недоверия, который будет рассмотрен в понедельник днем", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левых Матильда Пано.
К этой инициативе присоединятся партия зеленых "Экологи", Коммунистическая партия и депутаты, представляющие заморские территории.
Депутат из "Национального объединения" Себастьян Шеню заявил в эфире телеканала BFMTV, что его партия выдвинет в понедельник отдельный вотум.
Это пятый и шестой по счету вотумы недоверия, выдвинутые кабмину Франции
из-за намерения принять госбюджет в обход голосования в парламенте. В общей сложности это станет девятой и десятой попыткой оппозиции свергнуть правительство менее чем за 4 месяца его существования.
Если парламентарии отклонят на голосовании обе инициативы, законопроект о бюджете на 2026 год будет считаться принятым.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон
подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.