МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал намерения главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас представить к 24 февраля новый пакет антироссийских санкций и усилить давление на Россию в других областях, а также обвинил ее в антидипломатичности.
"Каллас хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. В то же время она усердно работает с Еврокомиссией над реализацией и усилением мер против (России - ред.) там, где это возможно. Во времена, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий ради мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и быть против самих интересов Евросоюза", - написал Мема на своей странице в соцсети X.
По его словам, ЕС вместо защиты международного права работает в неверном направлении и с двойными стандартами.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.