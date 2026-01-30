https://ria.ru/20260130/finansirovanie-2071152961.html
МСБ новых регионов получит не менее 10 млрд рублей финансирования
МСБ новых регионов получит не менее 10 млрд рублей финансирования - РИА Новости, 30.01.2026
МСБ новых регионов получит не менее 10 млрд рублей финансирования
Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств на общую сумму 5 миллиардов рублей для кредитования малого и среднего бизнеса новых... РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств на общую сумму 5 миллиардов рублей для кредитования малого и среднего бизнеса новых регионов, это позволит привлечь предпринимателям не менее 10 миллиардов рублей заемного финансирования в банках-партнерах, сообщает пресс-служба института развития.
Речь идет о предпринимателях, работающих на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Лимиты уже доведены до ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Банк ПСБ", ЦМРБанк (ООО) и АО "МСП Банк".
"Расширение финансовой поддержки и развитие малого и среднего бизнеса воссоединенных регионов остается для нас приоритетным направлением. По итогам 2025 года объем кредитования местных МСП с нашими "зонтичными" поручительствами вырос и составил 2,6 млрд рублей. В этом году мы увеличили лимит, и теперь еще больший объем средств с этой мерой поддержки доступен бизнесу для реализации текущих проектов и запуска новых", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он подчеркнул, что при помощи "зонтичного" механизма предприниматели из любой отрасли могут получить необходимое финансирование даже при отсутствии или недостаточности залога.
"Зонтичные" поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Объем одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке кредитования до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, снижая риски при кредитовании.
"Зонтичный" механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России, реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".