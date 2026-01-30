Рейтинг@Mail.ru
Филаретов проиграл в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open
Теннис
 
11:21 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/filaretov-2071172627.html
Филаретов проиграл в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open
Филаретов проиграл в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open
Филаретов проиграл в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open
Российский теннисист Кирилл Филаретов и британец Марк Себан потерпели поражение в полуфинале юношеского парного турнира Открытого чемпионата Австралии
2026-01-30T11:21:00+03:00
2026-01-30T11:21:00+03:00
теннис
спорт
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743028858_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_c5abb7ba6acbff1f81f5e663ffc8cf2b.jpg
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, australian open
Теннис, Спорт, Australian Open
Филаретов проиграл в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open

Филаретов уступил в полуфинале юниорского парного турнира Australian Open

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский теннисист Кирилл Филаретов и британец Марк Себан потерпели поражение в полуфинале юношеского парного турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В полуфинальном матче Себан и Филаретов уступили южноафриканцу Коннору Дойгу и болгарину Димитару Кисимову со счетом 3:6, 6:4, 6:10. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.
В полуфинале женского юниорского парного разряда россиянки Мария Макарова и Рада Золотарева проиграли чешкам Алене и Яне Ковачковым со счетом 4:6, 4:6. На аналогичной стадии Александра Малова и Алиса Терентьева уступили представительницам Чехии Терезе Германовой и Денисе Золдаковой - 4:6, 6:7 (6:8).
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open
Теннис Спорт Australian Open
 
