В Екатеринбурге воспитатели частного детсада забыли девочку во дворе
14:48 30.01.2026
В Екатеринбурге воспитатели частного детсада забыли девочку во дворе
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Воспитатели частного детского сада в Екатеринбурге, по предварительным данным, забыли во дворе на улице девочку, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Как уточняет ведомство, днем в пятницу в одном из дворов по улице Академика Сахарова была обнаружена девочка, которая является воспитанницей частного детского сада.
"По поступившим сведениям, ребенок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации, а затем обнаружен и доставлен в указанный детский сад местной жительницей. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – рассказали в управлении.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в этом же районе Екатеринбурга в среду трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детского сада во время "тихого часа". Он дошел до дома и был обнаружен соседями в подъезде. Воспитателя во время ухода ребенка в спальне группы не было.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера
19 января, 03:27
 
