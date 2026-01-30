В Екатеринбурге воспитатели частного детсада забыли девочку во дворе

Как уточняет ведомство, днем в пятницу в одном из дворов по улице Академика Сахарова была обнаружена девочка, которая является воспитанницей частного детского сада.

"По поступившим сведениям, ребенок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации, а затем обнаружен и доставлен в указанный детский сад местной жительницей. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – рассказали в управлении.