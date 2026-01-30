В Екатеринбурге воспитатели частного детсада забыли девочку во дворе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Воспитатели частного детского сада в Екатеринбурге, по предварительным данным, забыли во дворе на улице девочку, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Как уточняет ведомство, днем в пятницу в одном из дворов по улице Академика Сахарова была обнаружена девочка, которая является воспитанницей частного детского сада.
"По поступившим сведениям, ребенок без надлежащего присмотра был оставлен на улице сотрудниками образовательной организации, а затем обнаружен и доставлен в указанный детский сад местной жительницей. Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – рассказали в управлении.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в этом же районе Екатеринбурга в среду трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детского сада во время "тихого часа". Он дошел до дома и был обнаружен соседями в подъезде. Воспитателя во время ухода ребенка в спальне группы не было.