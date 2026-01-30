Рейтинг@Mail.ru
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/dzhabarov-2071278246.html
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе
Пока все заявления Владимира Зеленского не обнадеживают, заявил в разговоре с "Лентой.ру" сенатор Владимир Джабаров. "Он только что заявил, что не сдаст... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:56:00+03:00
2026-01-30T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a9623e79f1622e61b930b1f15d71bb4.jpg
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071180553.html
https://ria.ru/20260130/kallas-2071143921.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d96a9035837012091e578df66c296621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Россия
Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе

Джабаров: пока все заявления Зеленского о переговорах не обнадеживают

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пока все заявления Владимира Зеленского не обнадеживают, заявил в разговоре с "Лентой.ру" сенатор Владимир Джабаров.

"Он только что заявил, что не сдаст россиянам без боя Донбасс и Запорожскую станцию, хотя это давно на нашей территории уже все", — сказал сенатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за произошедшего на Украине
Вчера, 11:45
Джабаров добавил, что заявления Зеленского дают понять, что говорить о прогрессе в мирных переговорах пока рано.

Ранее глава киевского режима заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Вчера, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала