Зеленского поставили на место после заявления о Донбассе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пока все заявления Владимира Зеленского не обнадеживают, заявил в разговоре с "Лентой.ру" сенатор Владимир Джабаров.
"Он только что заявил, что не сдаст россиянам без боя Донбасс и Запорожскую станцию, хотя это давно на нашей территории уже все", — сказал сенатор.
"Он только что заявил, что не сдаст россиянам без боя Донбасс и Запорожскую станцию, хотя это давно на нашей территории уже все", — сказал сенатор.
Джабаров добавил, что заявления Зеленского дают понять, что говорить о прогрессе в мирных переговорах пока рано.
Ранее глава киевского режима заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Ранее глава киевского режима заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.