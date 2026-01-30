У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш

Пол малыша пока определить не удалось, так как родители, братья и сестры не отходят от него.

"Сразу после рождения детеныша берет на себя отец, мать в основном только кормит, а старшие дети активно помогают: играют с ним и тоже "катают" его на своих спинах. При этом малыш очень любопытный и уже начинает делать робкие попытки исследовать вольер", — отметили в зоопарке.