Рейтинг@Mail.ru
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:25 30.01.2026 (обновлено: 17:45 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/detenysh-2071193914.html
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш - РИА Новости, 30.01.2026
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родился детеныш, сообщило учреждение. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:25:00+03:00
2026-01-30T17:45:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
россия
ленинград
ленинградский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071192377_0:0:572:321_1920x0_80_0_0_7cc51666d99e8dda375ebd37aa9c71c2.jpg
https://ria.ru/20260117/para-2068512636.html
https://ria.ru/20260122/zoopark-2069615818.html
https://ria.ru/20260126/medvedi-2070252899.html
санкт-петербург
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071192377_0:0:572:429_1920x0_80_0_0_24979466f3003a65f78514ba577835e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк, Общество
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш

У пары игрунок в Ленинградском зоопарке 7 января родился детеныш

© Фото : Ленинградский зоопарк/TelegramДетеныш, родившийся у пары игрунок в Ленинградском зоопарке
Детеныш, родившийся у пары игрунок в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Ленинградский зоопарк/Telegram
Детеныш, родившийся у пары игрунок в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родился детеныш, сообщило учреждение.
«
"Пара игрунок Хельга и Лусио стала родителями в девятый раз. Малыш появился на свет 7 января", — говорится в его Telegram-канале.
Самец гималайского монала - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Ленинградский зоопарк привезли гималайских моналов
17 января, 16:02
Пол малыша пока определить не удалось, так как родители, братья и сестры не отходят от него.
"Сразу после рождения детеныша берет на себя отец, мать в основном только кормит, а старшие дети активно помогают: играют с ним и тоже "катают" его на своих спинах. При этом малыш очень любопытный и уже начинает делать робкие попытки исследовать вольер", — отметили в зоопарке.
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке
22 января, 15:45
Игрунки живут семейными группами с одной доминирующей парой самца и самки, которая приносит потомство. Остальные лишь помогают ухаживать за малышами.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Малайским медведям из Московского зоопарка принесли в вольер еловые ветки - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
У малайских медведей в Московском зоопарке прошел еловый SPA-день
26 января, 09:00
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургРоссияЛенинградЛенинградский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала