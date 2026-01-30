https://ria.ru/20260130/detenysh-2071193914.html
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш - РИА Новости, 30.01.2026
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родился детеныш, сообщило учреждение. РИА Новости, 30.01.2026
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш
У пары игрунок в Ленинградском зоопарке 7 января родился детеныш
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке у пары игрунок родился детеныш, сообщило учреждение.
«
"Пара игрунок Хельга и Лусио стала родителями в девятый раз. Малыш появился на свет 7 января", — говорится в его Telegram-канале
.
Пол малыша пока определить не удалось, так как родители, братья и сестры не отходят от него.
"Сразу после рождения детеныша берет на себя отец, мать в основном только кормит, а старшие дети активно помогают: играют с ним и тоже "катают" его на своих спинах. При этом малыш очень любопытный и уже начинает делать робкие попытки исследовать вольер", — отметили в зоопарке.
Игрунки живут семейными группами с одной доминирующей парой самца и самки, которая приносит потомство. Остальные лишь помогают ухаживать за малышами.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга
, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли
.