В Челябинске школьников отправят в спеццентр после сообщений о насилии

ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв - РИА Новости. Суд в Челябинске отправил на 30 суток в центр содержания малолетних нарушителей двух мальчиков после сообщений о противоправных действиях учеников в отношении одноклассника в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.
Согласно ранее опубликованным данным СК РФ, в медиапространстве была распространена информация о том, что в школе Челябинска в сентябре 2025 года трое учащихся совершали противоправные действия в отношении одноклассника. Мать потерпевшего обратилась к председателю СК РФ. По информации СМИ, речь идет о третьеклассниках и насилии. В СУСК региона РИА Новости сообщали, что расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
"Тракторозаводский районный суд Челябинска 30 января в закрытых судебных заседаниях рассмотрел административные исковые заявления начальника отдела полиции "Тракторозаводский" УМВД России по городу Челябинску к несовершеннолетним о помещении их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Челябинской области... Суд удовлетворил требования административного истца", - говорится в сообщении.
Двух несовершеннолетних поместят в центр временного содержания на срок 30 суток, уточнили в пресс-службе, отметив, что решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
По данным суда, дети состоят на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних как совершившие общественно опасное деяние.