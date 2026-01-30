https://ria.ru/20260130/burjatija-2071239378.html
В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и сбежал в лес
В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и сбежал в лес - РИА Новости, 30.01.2026
В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и сбежал в лес
Правоохранители в Бурятии задержали пытавшегося в лютые морозы спрятаться в лесу мужчину: в ходе ссоры с экс-супругой он ранил ножом пасынка, его друга и... РИА Новости, 30.01.2026
В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и сбежал в лес
В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и его друга и сбежал в лес
УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости.
Правоохранители в Бурятии задержали пытавшегося в лютые морозы спрятаться в лесу мужчину: в ходе ссоры с экс-супругой он ранил ножом пасынка, его друга и сбежал, сообщила
пресс-служба республиканского управления Росгвардии.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Каменск Кабанского района
. Ножевые ранения в спину и шею получили молодые люди 22 и 23 лет.
"Мужчина пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг. Мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу. После того, как подозреваемого вытолкали из квартиры, он убежал и попытался скрыться в лесу, где выбросил нож", - говорится в сообщении.
Отмечается, что росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции задержали его во время оперативно-розыскных мероприятий. Он доставлен в отдел полиции. В ведомстве уточнили, что 55-летний задержанный ранее судим. Возбуждено уголовное дело.
В пятницу в Бурятии
температура воздуха составляет минус 30-35 градусов. В течение прошедшей недели в республике отмечались холода местами до минус 50 градусов.