В Бурятии мужчина ранил ножом пасынка и сбежал в лес

"Мужчина пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. В ходе ссоры за мать заступился сын и его друг. Мужчина схватил нож и нанес удары пасынку и его товарищу. После того, как подозреваемого вытолкали из квартиры, он убежал и попытался скрыться в лесу, где выбросил нож", - говорится в сообщении.