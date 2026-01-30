В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган

Участники народного танца-хоровода ехор на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите. Архивное фото

Участники народного танца-хоровода ехор на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите

УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости. Продажу алкоголя запретили в Бурятии в Сагаалган (буддийский Новый год), который в этом году празднуется 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе минпромторга республики.

"В празднование Сагаалгана на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции за исключением продажи предприятиями общественного питания", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей.