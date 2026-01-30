Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
10:36 30.01.2026
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заочно обвиняется по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель людей, сообщили... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заочно обвиняется по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель людей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ему инкриминировано 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
Эдуард Москалев и Алексей Дмитрашковский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Курской области заочно осудили военного коменданта ВСУ
24 декабря 2025, 14:56
 
