https://ria.ru/20260130/brovdi-2071160887.html
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам - РИА Новости, 30.01.2026
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заочно обвиняется по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель людей, сообщили... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:36:00+03:00
2026-01-30T10:36:00+03:00
2026-01-30T10:36:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052168383_0:303:2048:1455_1920x0_80_0_0_44ff03e713d045e84dd7b4b998d18239.jpg
https://ria.ru/20251224/vsu-2064360310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052168383_0:111:2048:1647_1920x0_80_0_0_3d102cdc0ff9fdb26e74015d3b0eeae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Командующему силами БПЛА ВСУ Бровди предъявили обвинения по 46 эпизодам
РИА Новости: Бровди обвинили по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты