В Британию прибыл "ядерный нюхач" ВВС США, пишут СМИ

Президент Дональд Трамп на фоне беспорядков в Иране пригрозил ударами по республике, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. На днях он заявил, что на Ближний Восток направляется армада американских кораблей, но выразил надежду, что Тегеран пойдет на сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.