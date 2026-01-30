В Британию прибыл "ядерный нюхач" ВВС США, пишут СМИ

ЛОНДОН, 30 янв — РИА Новости. Американский самолет, который используется для обнаружения в воздухе радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном, пишет Daily Telegraph.
"Самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США <…> совершил посадку на авиабазе британских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк", — говорится в статье.
Cамолет носит прозвище "ядерный нюхач" (nuke sniffer). Газета связывает его прибытие в Британию с предположениями о том, что США рассматривают возможность нанесения ударов по Ирану. В июне прошлого года "ядерный нюхач" перебросили на Ближний Восток за несколько дней до американской атаки на ядерные объекты Исламской республики.
"Причина последнего прибытия самолета в Великобританию остается неясной. Однако источники в оборонном ведомстве подчеркнули, что присутствие самолета не обязательно означает немедленные военные действия", — добавила Daily Telegraph.
Как уточнил источник издания, WC-135R выполняет миссии по всему миру, по поручению ООН наблюдая за соблюдением договоров об испытаниях ядерного оружия. Так, он забирал пробы воздуха над Индийским океаном, Бенгальским заливом, Дальним Востоком, Средиземным морем, полярными регионами и у берегов Южной Америки и Африки.
Дипломатические источники в Европе сообщили Telegraph, что пока неясно, нанесут ли США удар по Ирану, такая возможность не исключена.
Президент Дональд Трамп на фоне беспорядков в Иране пригрозил ударами по республике, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. На днях он заявил, что на Ближний Восток направляется армада американских кораблей, но выразил надежду, что Тегеран пойдет на сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Европейские страны впервые назвали США угрозой, заявил Сийярто
29 января, 16:22