Стало известно, почему Большунова исключили из заявки на гонку в Италии
Лыжные гонки
 
23:06 30.01.2026 (обновлено: 01:39 31.01.2026)
Стало известно, почему Большунова исключили из заявки на гонку в Италии
Стало известно, почему Большунова исключили из заявки на гонку в Италии - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Стало известно, почему Большунова исключили из заявки на гонку в Италии
Директор серии Ski Classics Оскар Сверд заявил, что российский лыжник Александр Большунов был исключен из заявки на ночную гонку на 30 км Sudtirol Moonlight... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
спорт, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов
Стало известно, почему Большунова исключили из заявки на гонку в Италии

Сверд: Большунов не может участвовать в гонке в Италии без нейтрального статуса

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд заявил, что российский лыжник Александр Большунов был исключен из заявки на ночную гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии, так как не имел права в ней участвовать без нейтрального статуса.
Ранее Большунов возглавлял список участников, он был заявлен под флагом Казахстана, позже его фамилия пропала с официального сайта соревнования. Большунов принимал участие в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года и стал ее победителем. Тогда первоначально он был заявлен на гонку под флагом России, однако позже организаторы убрали флаг и гражданство россиянина из протоколов.
"Когда выяснилось, что зарегистрированный "Александр Большунов из Казахстана" на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), его исключили из стартового списка. Я не знаю, какие правила использовали организаторы в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS. Большунов не входит в число российских лыжников, допущенных к участию в соревнованиях FIS", - сказал Сверд NRK.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Как стало известно 29 января, комиссия FIS 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление ему нейтрального статуса.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения
28 января, 11:50
 
