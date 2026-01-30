Рейтинг@Mail.ru
Крянин поддержал решение Большунова обжаловать отказ в нейтральном статусе
Лыжные гонки
 
15:48 30.01.2026 (обновлено: 16:01 30.01.2026)
Крянин поддержал решение Большунова обжаловать отказ в нейтральном статусе
Крянин поддержал решение Большунова обжаловать отказ в нейтральном статусе

Крянин: Большунов поступил правильно, решив обжаловать решение FIS в CAS

Александр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в разговоре с РИА Новости поддержал решение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова обжаловать отказ в получении нейтрального статуса в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее на сайте CAS появилась информация о том, что специальный отдел организации на Олимпиаде не стал рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова о предоставлении ему нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января.
«
"Александр все делает правильно, молодец. Все пути, которые можно использовать, он использует. Решение принимает арбитражный суд - или на этапе предварительного рассмотрения, или уже по существу. То, что Саша подает апелляции и пытается это сделать, - это правильно, так и надо поступать", - сказал Крянин.
"Если у них есть возможности и желание, они это делают, и я их поддерживаю. Эту работу нужно проводить, чтобы спортсмены в том или ином качестве имели возможность выступать на международных соревнованиях", - отметил Крянин.
Жалоба была подана в специальный отдел CAS по Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Суд отмечает, что апелляция не попадает под юрисдикцию спецкомиссии, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр, в связи с чем не стала рассматривать жалобу.
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
24 января, 12:33
Шорохова оспорила в CAS непредоставление ей нейтрального статуса
24 января, 12:33
 
Лыжные гонки
 
