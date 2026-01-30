Большунова убрали из заявки на ночную гонку в Италии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов удален из заявки на ночную Sudtirol Moonlight Classic в Италии на официальном сайте организаторов.
Гонка на 30 км пройдет 30 января. Ранее Большунов возглавлял список участников, он был заявлен под флагом Казахстана. В настоящий момент его имя не значится среди участников.
В четверг стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.