Юрист оценил шансы Большунова выиграть апелляцию в CAS

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов не имел шансов на положительное решение от выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) на Олимпиаде, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
В четверг стало известно, что CAS ad hoc не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
"В CAS ad hoc шансов не было. Непонятно, зачем туда было идти. Есть строгие правила, какие споры рассматривает CAS ad hoc: только те, которые возникли со дня открытия Олимпийской деревни, то есть за 10 дней до церемонии открытия Игр. Спор возник раньше, и было понятно, что CAS ad hoc не рассмотрит апелляцию, а FIS ни в коем случае не позволит CAS закрыть на это глаза", - сказала Анцелиович.
"Секретариат CAS ad hoc, когда принимает апелляцию, формально обязан посмотреть на соответствие критериям своей компетенции. Хотя решение вынес арбитр, его успели назначить, но он однозначно принял решение, что данный вопрос не подлежит рассмотрению", - добавила собеседница агентства.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.