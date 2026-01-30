Рейтинг@Mail.ru
Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
11:24 30.01.2026 (обновлено: 11:50 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/bolshunov-2071172914.html
Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии
Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T11:24:00+03:00
2026-01-30T11:50:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:42:3240:1864_1920x0_80_0_0_fae212bbc76a64a5d656f5439d8ce813.jpg
https://ria.ru/20260129/bolshunov-2071088209.html
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb5118a9036f6320a335a2e45006929c.jpg
1920
1920
true
спорт, александр большунов, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии

Большунова под флагом Казахстана заявили на ночную гонку в Италии

Александр Большунов
Александр Большунов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана, сообщается на официальном сайте организаторов.
Гонка на 30 км пройдет 30 января. В заявочном листе Большунов значится под флагом Казахстана.
Большунов принимал участие в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года и стал ее победителем. Первоначально он был заявлен на гонку под флагом России, однако позже организаторы убрали флаг и гражданство россиянина из протоколов.
В четверг стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Александр Большунов
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
29 января, 21:34
29 января, 21:34
 
Лыжные гонки
 
