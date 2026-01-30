Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвала шансы Большунова попасть на Игры чисто теоретическими
Лыжные гонки
 
10:44 30.01.2026 (обновлено: 12:56 30.01.2026)
Юрист назвала шансы Большунова попасть на Игры чисто теоретическими
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов после решения выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) по Играм в Милане и Кортине-д'Ампеццо сохраняет только теоретические шансы пробиться на соревнования в Италии, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
В четверг стало известно, что CAS ad hoc не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии. Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова на предоставление нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января в CAS ad hoc. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«

"Чисто теоретически, Большунов может пойти в обычный CAS, но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько FIS готова рассмотреть это дело ускоренно, а если FIS не готова, то до Олимпийских игр обычный CAS никогда в жизни не рассмотрит этот вопрос. У них нет такого обязательства. Во-вторых, нужно смотреть, не пропустил ли он срок на обжалование, потому что решение было в конце декабря и срок, скорее всего, уже был пропущен. При попытке прийти туда они скажут: "Вы пропустили срок, и подача в CAS ad hoc этот срок не приостановила", - отметила Анцелиович.

Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения
28 января, 11:50
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновАнна АнцелиовичСпортивный арбитражный суд (CAS)Олимпийские игры
 
