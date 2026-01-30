https://ria.ru/20260130/biznesmen-2071204907.html
Самарский реестр субъектов креативных индустрий пополнился 20 бизнесменами
Первые 20 предпринимателей вошли в реестр креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первые 20 предпринимателей вошли в реестр креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, участие в реестре позволяет предпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне.
"Мы совместно приняли важные законодательные изменения по поддержке креативных индустрий. Запустили Центр креативных индустрий на площадке центра "Мой бизнес". Предприниматели в этой сфере получают финансовую поддержку в виде грантов и льготных кредитов для реализации своих проектов", — цитирует пресс-служба губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.
На данный момент к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений. Это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства и многое другое.
Для творческих предпринимателей на площадке регионального центра проводятся обучения, форумы, реализуются комплексные услуги и другие меры поддержки. Также в этом году областное Минэкономразвития проведет конкурс грантов для креативного бизнеса — сумма поддержки увеличена до 750 тысяч рублей.