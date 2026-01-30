Самарский реестр субъектов креативных индустрий пополнился 20 бизнесменами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первые 20 предпринимателей вошли в реестр креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, участие в реестре позволяет предпринимателям заявить о себе и в дальнейшем пользоваться информационными, финансовыми и другими мерами поддержки на региональном уровне.

"Мы совместно приняли важные законодательные изменения по поддержке креативных индустрий. Запустили Центр креативных индустрий на площадке центра "Мой бизнес". Предприниматели в этой сфере получают финансовую поддержку в виде грантов и льготных кредитов для реализации своих проектов", — цитирует пресс-служба губернатора региона Вячеслава Федорищева.

В реестр включают физлиц, индивидуальных предпринимателей и организации, ведущие деятельность на территории Самарской области и соответствующие установленным критериям. Требования предполагают осуществление деятельности по видам креативных индустрий, отсутствие иностранного участия, статуса иностранного агента и связей с экстремизмом или терроризмом. Юрлица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства.

На данный момент к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений. Это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства и многое другое.